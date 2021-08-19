هذه تعليمات طالبان لأئمة المساجد بشأن خطبة الجمعة غدا

المصدر: كابول - رويترز

وجهت حركة طالبان، اليوم الخميس، تعليمات إلى أئمة المساجد بشأن خطبة الجمعة، غدا، وهي الأولى في أفغانستان منذ سيطرة الحركة المسلحة على البلاد، الأحد الماضي.

ودعت طالبان الأئمة الأفغان لمواجهة التقارير السلبية عن الحركة، وإثناء الناس عن محاولات الفرار من البلاد، بعد استيلاء الحركة على كابول بسرعة مثيرة يوم الأحد.

ومع استمرار بقاء الحشود المذعورة خارج مطار كابول في انتظار الرحلات الجوية المغادرة للبلاد، قالت طالبان في رسالة لها اليوم الخميس إنها تأمل في أن يشيد جميع الأئمة في كابول والأقاليم بمزايا الحكم الإسلامي مع الدعوة إلى الوحدة.

وأضافت أن من واجبهم "تشجيع مواطنينا على العمل من أجل التنمية والكف عن محاولات مغادرة البلاد" والرد على "الدعاية السلبية" ، وإعادة الكوادر والثروات إلى البلد.



وبحسب مصادر كانت الرسالة موجهة من جهة تسمي نفسها "لجنة الدعوة والإرشاد، والتجنيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وخلال الأيام الماضية التي تلت سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية، كابول، حاولت حركة طالبان توجيه رسائل طمأنة للداخل والخارج، خاصة في ظل توجس كثيرين من السلوك الذي ستنتهجه الحركة في حكم البلاد.

وجاءت الرسالة في الوقت الذي نزل فيه متظاهرون يلوحون بالأعلام إلى شوارع المزيد من المدن الأفغانية مع اتساع نطاق المعارضة الشعبية لطالبان.

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