عناصر "طالبان" على الترامبولين.. قفز وضحك كالأطفال (فيديو)

تداولت وسائل إعلام أفغانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعناصر من حركة "طالبان" وهم يلعبون على "الترامبولين" ويقفزون كالأطفال وهم سعداء بعدما سيطروا على أفغانستان وعادت كابول إلى قبضتهم مرة أخرى.

This is not a trampoline, it is the perception of American hegemony. pic.twitter.com/7xg4qm0QQN