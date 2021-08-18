عناصر "طالبان" على الترامبولين.. قفز وضحك كالأطفال (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تداولت وسائل إعلام أفغانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعناصر من حركة "طالبان" وهم يلعبون على "الترامبولين" ويقفزون كالأطفال وهم سعداء بعدما سيطروا على أفغانستان وعادت كابول إلى قبضتهم مرة أخرى.

This is not a trampoline, it is the perception of American hegemony. pic.twitter.com/7xg4qm0QQN — Anurag Dixit (@bhootnath) August 17, 2021

وكانت فيديوهات سابقة أظهرت عناصر من حركة "طالبان" وهم يلعبون على أحصنة الأطفال ويستقلون السيارات الكهربائية في ملاهي كابول وهم يحملون أسلحتهم بأيديهم.

وأثارت تصرفات عناصر الحركة استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين توقعوا إما أن يكون عناصر الحركة يرغبون في اللهو بعد معاناة استمرت 20 عاماً، وإما أن الحركة ترغب في إعطاء صورة مختلفة عن تلك الراسخة في أذهان الكثيرين، خاصة وأنها أكدت في مؤتمراتها الصحافية الأخيرة أنها لم تعد بنفس الأفكار التي كانت موجودة قبل 20 عاماً.

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