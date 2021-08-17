تدمير مخزن أسلحة وغرفة عمليات "حوثية" في الجوف

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

واصلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، دك مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في محافظة الجوف اليمنية، وأكدت مصادر ميدانية تدمير مخزن أسلحة وغرفة عمليات "حوثية" في منطقة الجدافر، كانت تعد مركز قيادة لجبهات الجوف الحوثية، كما تم تدمير آليات قتالية وتحصينات، فضلا عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيات في تلك المواقع المستهدفة.

وقامت الميليشيات بسحب أسلحة ثقيلة من مديرية الغيل، وإرسالها باتجاه جبهات محيط صنعاء من جهة مأرب، تمركزت في محيط منطقة "الجدعان" التي تقع بين ريف العاصمة ومحافظة مأرب.

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات على مواقع وتعزيزات للميليشيات في جبهتي المشجح والكسارة، غربي مأرب، بالتزامن مع غارات أخرى استهدفت تحركات حوثية بمنطقة حباب، في مديرية صرواح.

وطالت الغارات، مواقع وتعزيزات الميليشيات في مديرية ماهلية، جنوب المحافظة، ومواقع وتحصينات الميليشيات في المخدرة والجدعان، ما أسفر عن تدمير 8 آليات حوثية فضلا عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات.

وفي البيضاء، نفذت وحدات من اللواء 19 التابع لمحور بيحان عمليات قتالية ضد الحوثيين في جبهات نعمان وناطع، أسفرت عن مصرع العديد من الحوثيين بينهم قناصة، كما تم تدمير آليات قتالية كانت تتمركز في مواقع متقدمة في جبهة "القنذع".

وفي صعدة، شنت مقاتلات التحالف غارات طالت مواقع وأهداف حوثية في مديرية الظاهر الحدودية، ما أدى إلى تدمير مواقع مستحدثة في المنطقة.

وفي الحديدة، قتل مدني وأصيب آخر، نتيجة قذائف حوثية سقطت في مناطق سكنية في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، في عملية إجرامية جديدة ارتكبتها الميليشيات بحق المدنيين من أبناء الساحل الغربي.

وأفشلت القوات المشتركة تحركات حوثية شرق مدينة الحديدة، وأخرى في محيط مديرية الدريهمي، ووجهت ضربات مركزة باتجاه أوكار وتحركات الحوثيين قرب خطوط التماس في تلك المناطق، محققة إصابات مباشرة.

وفي صنعاء، نفذت وحدات من القوات اليمنية الخاصة، عملية نوعية داخل أمانة العاصمة، تمثلت بتدمير مخزن أسلحة يضم صواريخ باليستية كانت مخبأة في أحد الجبال بمنطقة بلاد الروس جنوب صنعاء.

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