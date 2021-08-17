مراسلة CNN تعلق على تداول صورتها بـ«الحجاب والعباية» في أفغانستان

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

علقت كبيرة المراسلين الدوليين في شبكة CNN كلاريسا وورد على تداول صورتها بالحجاب والعباية خلال تغطيتها لتطورات الأوضاع في كابول مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم قد تداولوا صورة لـ "وورد" بالحجاب والعباية خلال تغطيتها للأحداث في العاصمة الأفغانية.

وأعادت وورد نشر «ميم إنترنت»، عبر حسابها على تويتر، يجمع بين صورتين لها من العاصمة الأفغانية كابول الأولى بدون حجاب والثانية بحجاب وعباية سوداء.

وقالت وورد: «هذا الميم غير دقيق. الصورة العلوية من داخل مجمع خاص. بينما الصورة بالجزء السفلي في شوارع كابول التي تسيطر عليها طالبان».

وأضافت: «كنت أرتدي دائمًا غطاء الرأس في شوارع كابول سابقًا، على الرغم من عدم تغطية شعري بالكامل والعباية. لذلك هناك فرق ولكن ليس بهذه القوة».

وسبق أن ظهرت كلاريسا وورد في العديد من تقاريرها من داخل دول المنطقة وهي ترتدي الحجاب والعباية، من بينها سورية واليمن، كما ظهرت في أفغانستان قبل سيطرة طالبان بالزي نفسه.

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