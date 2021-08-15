الرئيس الأفغاني أشرف غني يغادر أفغانستان

المصدر: وكالات ومتابعات الإمارات اليوم

غادرالرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الأحد أفغانستان، حسب ما أعلنه نائب الرئيس السابق عبدالله عبدالله.

وقال عبدالله الذي يرئس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في مقطع مصور نشره عبر فيس بوك "الرئيس الأفغاني السابق غادر البلاد".

وكانت وسائل إعلام أفغانية وروسية، قد قالت الأحد، إن الرئيس الأفغاني أشرف غني غادر البلاد بعد أن قبل الاستقالة من منصبه مع زحف حركة طالبان نحو كابول.

من جانبه، قال مكتب الرئيس الأفغاني لوكالة رويترز للأنباء إنه لا يمكننه الإفصاح عن أي شيء بخصوص تحركات أشرف غني لأسباب أمنية.

من جانبه، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية الأفغانية صحة تقارير صحافية مفادها أن غني توجه إلى طاجيكستان.

وأوضح مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية أن غني من طاجيكستان سيتوجه إلى دولة ثالثة.

وأكدت السفارة الروسية في أفغانستان تلقيها معلومات عن فرار غني من القصر الرئاسي.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الدفاع الأفغاني، بسم الله محمدي، في وقت سابق من اليوم أن غني سلم المسؤولية عن تسوية النزاع في البلاد إلى الزعماء السياسيين، مؤكدا أن وفدا من حكومة كابول سيتوجه إلى الدوحة غدا لإجراء محادثات مع "طالبان".

في غضون ذلك، قال ممثل لطالبان، إن الحركة تتحقق من مكان وجود غني.

يأتي ذلك فيما، أغلقت ألمانيا اليوم سفارتها في كابول مع دخول متمردي طالبان العاصمة الأفغانية.



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