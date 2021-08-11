رئيس الجزائر يعلن حداداً وطنياً ويجمد الأنشطة الحكومية مؤقتاً

المصدر: الجزائر - د ب أ

قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، الحداد الوطني في البلاد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الخميس، على خلفية مقتل عدد من المدنيين والعسكريين جراء الحرائق التي اجتاحت بعض الولايات.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان اليوم، إن الرئيس تبون، قرر أيضا " التجميد المؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ما عدا التضامنية منها".

ووفق التلفزيون الحكومي، ارتفع عدد ضحايا الحرائق الغابات بالجزائر إلى 65 شخصا بين مدني وعسكري.

وقال التلفزيون إن عدد الوفيات بلغ 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو (منطقة القبائل) في حين يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير العام للغابات، علي محمودي، قوله إن عدد حرائق الغابات المشتعلة حاليا 86 من إجمالي 103 اندلعت أول أمس الاثنين في 18 ولاية.

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