سنغافورة تعيد فتح المطاعم للحاصلين وغير الحاصلين على لقاح كورونا

المصدر: بانكوك - د ب أ

سمحت السلطات في سنغافورة للمجموعات التي يصل عددها إلى خمسة أشخاص ممن حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وشخصين ممن لم يحصلوا عليه، بتناول الوجبات داخل المطاعم اعتبارا من اليوم، كجزء من التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الدولة المدينة على القيود التي تفرضها لمكافحة تفشي وباء كورونا.

وتسمح القواعد الجديدة بحضور ما يصل إلى 500 شخص من الحاصلين على اللقاح، الفعاليات المقامة داخل أماكن مغلقة، وبحد أقصى قدره 50 شخصا من غير الحاصلين على اللقاح. كما يمكن لما يصل إلى 30 شخصا من الحاصلين على اللقاح التواجد داخل الصالات الرياضية وبدون استخدام كمامات لممارسة الرياضة. في الوقت نفسه، يمكن لما يصل إلى 50 بالمئة من الموظفين أن يعودوا إلى مكاتبهم.

وكانت وزارة الصحة ومؤسسة "إنتربرايز سنغافورة" الحكومية، حذرتا أمس، من أن "الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون سيقومون بإجراء عمليات الفحص الخاصة بهم، وسيتخذون إجراءات إنفاذ صارمة ضد أي مؤسسة تعمل في مجال المأكولات والمشروبات، وأي فرد لا يلتزم بهذه القواعد"، وذلك بينما تستعد الشركات إلى إعادة الفتح.

وتم خلال الأسابيع الأخيرة حظر تناول الطعام داخل المطاعم ثم السماح به ثم حظره مرة أخرى، كرد فعل على أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المنخفضة ولكن المتقلبة.

وتأتي أحدث قرارات إعادة الفتح بعد يوم من عطلة الاستقلال السنوية، وهو الحدث الذي يتميز هذا العام بإعلان وزارة الصحة حصول نحو 8ر3 مليون شخص من السكان البالغ عددهم نحو 7ر5 مليون شخص على جرعتي اللقاح، كما تم الإعلان عن تسجيل 70 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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