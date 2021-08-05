تدمير تعزيزات "حوثية" تضم 4 طائرات مسيرة في مأرب

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

شهدت جبهات غرب مأرب، اليوم الخميس، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، تركزت في مناطق "المشجح والكسارة والجدعان، والزور"، مع استمرار غارات مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية المساندة، والتي أدت إلى مصرع وإصابة عدد من الحوثيين، ودمرت آليات تابعة للميليشيات، كما تم تدمير تعزيزات تضم "أربع طائرات مسيرة مفخخة"، كانت الميليشيات تستعد لإطلاقها.

وذكرت مصادر ميدانية، أن مدفعية الجيش والقبائل، دكت مواقع حوثية في الكسارة والمشجح، مخلفة قتلى وجرحى حوثيين، فيما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية بأطراف صرواح من جهة ريف العاصمة صنعاء، ودمرتها.

وأوضحت المصادر، أن التعزيزات كانت تضم "أربع طائرات مسيرة مفخخة"، كانت الميليشيات تستعد لإطلاقها نحو المناطق المحررة والحدودية، وأكدت مصادر ميدانية مصرع 11 حوثياً بينهم ثلاثة من القيادات البارزة.

وفي جنوب مأرب، واصلت قوات الجيش والقبائل، تقدمها في جبهة المشيريف، في أطراف مديرية "رحبة"، باتجاه مديرية "ماهلية".

وفي البيضاء، دكت مقاتلات التحالف مواقع حوثية في رأس عقبة "القنذع" في أطراف مديرية نعمان، فيما دمرت مدفعية الجيش والمقاومة تحصينات وآليات للحوثيين بينها مخزن أسلحة في أطراف نعمان.

وفي الجوف، شهدت جبهات غرب معسكر الخنجر معارك عنيفة، فجر اليوم، عقب محاولة الميليشيات التقدم نحو مواقع الجيش اليمني والقبائل في المنطقة، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بعد تعرضهم لكمين محكم في المنطقة.

وفي صعدة، أكدت مصادر قبلية، قيام قبائل بني حذيفة في مديرية مجز بسحب أبنائها المقاتلين في جبهات الحوثي، وذلك في إطار إعلانها الانتفاضة المسلحة في وجه الميليشيات على إثر اعتداء مشرفي الحوثي على أبناء القبيلة، وللمطالبة بإطلاق سراح أبناء القبيلة من سجون الحوثيين.

وفي الحديدة، دمرت القوات المشتركة أوكار وتحصينات حوثية شمال شرق مطار الحديدة، كما أحبطت تحركات لعناصر حوثية في شارع صنعاء ومنطقة الكيلو 16 ومدينة الصالح، وتعاملت معها بنجاح وفق خطط عسكرية محكمة.

وواصلت الميليشيات خروقاتها للهدنة الأممية، وقامت باستهداف مناطق مدنية ومزارع في جنوب غرب مديرية التحيتا، وشمال غرب حيس، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة.

وتكبدت الميليشيات أربعة قتلى، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصرها في وقت سابق بمناطق سيطرتها غرب مديرية حيس.

وفي تعز، وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، تفجير ميليشيات الحوثي 16 منزلاً لمدنيين في المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي صنعاء، أقدمت الميليشيات على اغتيال أستاذ العمارة بجامعة صنعاء الدكتور محمد نعيم، بعد ساعات قليلة من مطالبته بصرف وزيادة الرواتب.

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