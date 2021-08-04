أوباما يلغي حفل عيد ميلاده لهذا السبب !

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن، عن ذي صن

قرر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلغاء حفل عيد ميلاده الستين الذين كان سيحضره نحو 700 شخص وذلك إثر انتقادات وجهت لهذا الحفل باعتباره سيؤدي إلى انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وكان من المقرر إقامة هذا الحفل يوم السبت المقبل في جزيرة مارثا فاينيارد في المحيط الأطلسي، ولكن تم تقليص الحفل إلى حد كبير وفق هناه هانكينس المتحدثة باسم أوباما التي قالت: "بسبب الانتشار الواسع لسلالة دلتا من فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، قرر أوباما وزوجته تقليص الحفل ليقتصر على العائلة وعدد قليل من الأصدقاء المقربين".

وكان أوباما قد دعا نحو 475 ضيفا إضافة إلى 200 شخصا لخدمة الضيوف، على الرغم من ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة. وتعرض الرئيس السابق لانتقادات كبيرة بسبب استضافته لهذا الحفل الكبير في الوقت الذي تنتشر فيه سلالة دلتا في شتى أنحاء الولايات المتحدة.

وقال أحد المنتقدين على موقع تويتر: "هل سيرتدي الضيوف كمامات وهم في الحفل يتناولون الطعام والشراب"، فيما قال آخر: "يبدو أن حفل أوباما يمثل أكبر ناشر لفيروس كورونا".

وكان من المتوقع أن يحضر عشرات الموظفين السابقين في البيت الأبيض، إضافة إلى المانحين للحزب الديمقراطي هذا الحفل وفق ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز. كما كان من المقرر حضور الممثل الأميركي جورج كلوني، ومقدمة البرامج أوبرا وينفري. وفرقة "بيرل جام" الموسيقية إلى هذا الحفل.

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