بايدن وترودو يبحثان «الاحتجاز التعسفي» لمواطنَين كنديَين في الصين

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

بحث الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس، مسألة «الاحتجاز التعسفي» لمواطنَين كنديَين.

وناقش الزعيمان خلال اتصال هاتفي مسألة احتجاز بكين منذ عامين الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ، ورجل الأعمال الكندي مايكل سبافور، وكلاهما محتجز بتهمة التجسس.

وقال مكتب ترودو في بيان إن «رئيس الوزراء والرئيس ناقشا احتجاز الصين التعسفي للمواطنين الكنديين مايكل سبافور ومايكل كوفريغ»، مضيفاً: «اتفق الزعيمان على ضرورة الإفراج الفوري عنهما».

واحتُجز الرجلان على ما يبدو رداً على اعتقال كندا المديرة التنفيذية لشركة هواوي، مينغ وانتشو، بناءً على مذكرة تسليم أميركية صادرة بحقها. وقال بيان صادر عن مكتب بايدن إن سبافور وكوفريغ «اعتُقلا ظلماً».

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