قتلى وجرحى في أعمال عنف بالعراق

المصدر: بغداد - وام

لقي عدد من الأشخاص حتفهم فى بعض المدن العراقية فيما أصيب آخرون بإصابات متفاوتة إثر أعمال عنف متفرقة.

ففي محافظة ميسان جنوب البلاد، قال مصدر أمني إن رجلاً قتل شخصين ثم أقدم على الانتحار وسط مدينة العمارة، مركز المحافظة كما اغتال مسلحون شخصاً في حي نهاوند بالمدينة ذاتها، بينما قتل شخص في منطقة عواشة بمدينة العمارة بهجوم مسلح نفذته امرأتان.

واغتال مسلحون مجهولون أحد منتسبي الشرطة وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية فيما لقي آمر لواء فى احدى المليشيات مصرعه جنوب مدينة الحلة مركز محافظة بابل، بإطلاق نار أسفر أيضا عن مصرع أحد مرافقيه وإصابة آخر بينما أصيب محام بجروح في محاولة اغتيال بعبوة لاصقة كانت مثبتة في مركبته وانفجرت لدى مروره في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وتعرض منزل أحد شيوخ العشائر جنوب ناحية بهرز في المحافظة ذاتها، إلى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين دون معرفة ما أسفر عنه من إصابات.

في غضون ذلك عثرت قوة أمنية على جثة شاب بعد يوم على اختفائه جنوب بعقوبة، وبدت على الجثة آثار إطلاقات نارية.

وأعلن مصدر أمني عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بهجوم مسلح لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء الضلوعية جنوب محافظة صلاح الدين.

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