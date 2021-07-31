اتهام اثنين من وحدة أمن الرئاسة في التشيك بالاختلاس

المصدر: براغ - د ب أ

وجهت هيئة التفتيش العامة لقوات الأمن في التشيك اتهامات لاثنين من أفراد وحدة شرطة أمن الرئاسة بالاختلاس.

وقال «راديو براغ» التشيكي أن الإثنين متهمان بالسرقة وبيع ذخيرة، تسببت في أضرار تتراوح قيمتها ما بين عشرة آلاف و50 ألف كرونة تشيكية.

ويواجه الإثنان السجن عامين، حال إدانتهما.

وذكرت الشرطة في جمهورية التشيك في مطلع العام الجاري أن عدد الجرائم الجنائية المسجلة في عام 2020تراجع بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت الشرطة أن السبب الرئيس لهذا التراجع يعود إلى القيود التي تم فرضها للحد من الإصابات، وهو ما أدى إلى حركة أقل للسكان.

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