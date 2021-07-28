    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    أول تعليق من بايدن على اكتشاف "رمز النازية" بالخارجية الأميركية

    المصدر:
    • واشنطن - رويترز
    التاريخ:

    استنكر الرئيس الأميركي جو بايدن معاداة السامية بعد أن أعلن مسؤولون العثور على رسم لصليب معقوف "رمز النازية" محفور على جدار مصعد بمبنى وزارة الخارجية الأميركية.

    وقال بايدن في تغريدة: "فليكن واضحا أن معاداة السامية ليس لها مكان في وزارة الخارجية أو في إدارتي أو أي مكان في العالم. وعلينا جميعا ألا نتيح للكراهية ملاذا آمنا وأن نقف في وجه التعصب أينما وجدناه".

    وفي وقت سابق من اليوم قالت متحدثة باسم الوزارة للصحافيين إن الصليب المعقوف اكتُشف يوم الاثنين وإن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تناول الحادث مع العاملين بالوزارة.

    وقال بلينكن على تويتر إنه تمت إزالة الصليب المعقوف رمز النازية وإنه يجري التحقيق في الحادث.

    وقالت جالينا بورتر المتحدثة باسم الوزارة للصحافيين إن الوزارة تعمل على تعيين مبعوث خاص للتصدي لمعاداة السامية.

    طباعة
    أعلى