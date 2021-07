أول تعليق من بايدن على اكتشاف "رمز النازية" بالخارجية الأميركية

استنكر الرئيس الأميركي جو بايدن معاداة السامية بعد أن أعلن مسؤولون العثور على رسم لصليب معقوف "رمز النازية" محفور على جدار مصعد بمبنى وزارة الخارجية الأميركية.

وقال بايدن في تغريدة: "فليكن واضحا أن معاداة السامية ليس لها مكان في وزارة الخارجية أو في إدارتي أو أي مكان في العالم. وعلينا جميعا ألا نتيح للكراهية ملاذا آمنا وأن نقف في وجه التعصب أينما وجدناه".

Let me be clear: Anti-Semitism has no place in the State Department, in my Administration, or anywhere in the world. It’s up to all of us to give hate no safe harbor and stand up to bigotry wherever we find it. https://t.co/RCkwArRjL2