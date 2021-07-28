أول تعليق من بايدن على اكتشاف "رمز النازية" بالخارجية الأميركية

المصدر: واشنطن - رويترز

استنكر الرئيس الأميركي جو بايدن معاداة السامية بعد أن أعلن مسؤولون العثور على رسم لصليب معقوف "رمز النازية" محفور على جدار مصعد بمبنى وزارة الخارجية الأميركية.

وقال بايدن في تغريدة: "فليكن واضحا أن معاداة السامية ليس لها مكان في وزارة الخارجية أو في إدارتي أو أي مكان في العالم. وعلينا جميعا ألا نتيح للكراهية ملاذا آمنا وأن نقف في وجه التعصب أينما وجدناه".

Let me be clear: Anti-Semitism has no place in the State Department, in my Administration, or anywhere in the world. It’s up to all of us to give hate no safe harbor and stand up to bigotry wherever we find it. https://t.co/RCkwArRjL2 — President Biden (@POTUS) July 28, 2021

وفي وقت سابق من اليوم قالت متحدثة باسم الوزارة للصحافيين إن الصليب المعقوف اكتُشف يوم الاثنين وإن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تناول الحادث مع العاملين بالوزارة.

وقال بلينكن على تويتر إنه تمت إزالة الصليب المعقوف رمز النازية وإنه يجري التحقيق في الحادث.

وقالت جالينا بورتر المتحدثة باسم الوزارة للصحافيين إن الوزارة تعمل على تعيين مبعوث خاص للتصدي لمعاداة السامية.

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