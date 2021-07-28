المصدر: رويترز

ظهر مزيد من العيوب الفنية في طائرات «بوينغ» الأوسع انتشاراً في العالم، ما أدى إلى هبوط سريع في سهم الشركة الأميركية بأكثر من 1% في «وول ستريت» خلال أبريل الماضي.

وجاء الكشف عن عيوب جديدة بعد أيام قليلة من اكتشاف عيوب مماثلة، ما أدى إلى إدخال الشركة في موجة مشكلات جديدة في الأسواق، وذلك تزامناً مع العودة التدريجية لسوق الطيران والسفر عقب الإغلاقات المتكررة، منذ أكثر من عام بسبب جائحة «كورونا»، التي تسببت في نكسة كبيرة لقطاع الطيران. ونقلت «رويترز» عن مصادر تأكيدها أن المهندسين العاملين في «بوينغ» اكتشفوا مزيداً من العيوب الفنية في طائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس» وتم تحذير «بوينغ» من مشكلة كهربائية في وحدة التحكم في الطاقة الاحتياطية الموجودة في قمرة القيادة في بعض الطائرات التي تم إنتاجها أخيراً.

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