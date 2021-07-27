ميقاتي يعد بتشكيل حكومة لبنانية في أسرع وقت

المصدر: بيروت - أ ف ب

وعد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، وذلك في ختام يوم طويل من الاستشارات مع الكتل النيابية.

وبعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف حكومة جراء الخلافات السياسية الحادة، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، ميقاتي (65 عاماً) بتشكيل الحكومة.

وعادة ما يتم طرح اسم ميقاتي، رجل الأعمال الثري الذي ترأس حكومتين في السابق، كمرشح توافقي للخروج من الجمود الناتج من الخلافات السياسية في البلاد. وبات اليوم الشخصية الثالثة التي يكلفها عون تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من أغسطس 2020، والذي أدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي للبنان.

وفي ختام يوم الاستشارات، أكد ميقاتي أنه يرغب في تكثيف اجتماعاته مع رئيس الجمهورية لكي يتم تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: "كان هناك إجماع من قبل كل الكتل والنواب على ضرورة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة بخاصة في هذه الظروف الصعبة لتحقيق العيش الكريم للمواطنين والحصول على الكهرباء والمحروقات والدواء ورغيف الخبز".

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