حريق ضخم خارج عن السيطرة يهدد منازل قرب أثينا

المصدر: أثينا - أ ف ب

يقترب حريق ضخم في غابة أججته الرياح، بشكل خطير من عدد من المنازل عند سفح جبل بينتيلي في الضاحية الشمالية لأثينا، وفق ما أفاد رجال الإطفاء والسلطات المحلية.

وقال يانيس كالافاتيليس، رئيس بلدية ديونيسوس إحدى البلدات المتضررة من الحريق والواقعة على بعد 30 كلم من وسط أثينا، إن الحريق الذي اندلع قبل الظهر، "خارج عن السيطرة".

وقطعت قنوات التلفزة الرئيسية برامجها لتبثّ بشكل مباشر مشاهد من المناطق المتضررة عند سفح جبل بينتيلي الذي يشهد عادة اندلاع حرائق غابات في فصل الصيف.

وفي المجمل، يشارك 74 إطفائيا مدعومين بخمس مروحيات وخمس طائرات لرش المياه، في جهود إخماد الحريق، بحسب جهاز الإطفاء. لكن رياحا سرعتها 38 كيلومترًا بالساعة تعرقل عمليات الإخماد. ويشارك عدد من المتطوّعين في عملية إخماد النار التي اقتربت من المنازل بعد الظهر، بحسب مشاهد بثتها وسائل الإعلام.

وكان بالإمكان رؤية أعمدة الدخان وشمّ رائحة الحريق من وسط أثينا حيث بلغت درجة الحرارة 38 درجة مئوية.

وأوضحت رئيسة بلدية بينتيلي، ديميترا كيهايا أن الحريق يمتدّ على مسافة عدة كيلومترات.

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