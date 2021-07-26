آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع.

- 40 مليون شخص تلقوا الجرعة الاولى من لقاح كورونا في فرنسا -أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة أن فرنسا تجاوزت اليوم عتبة أربعين مليون شخص الذين تلقوا الجرعة الاولى من لقاح كوفيد-19. هذا يتوافق مع ما يقارب 60 % من السكان ونحو 75 % من البالغين.

وتم تطعيم أكثر من 33 مليون منهم بشكل كامل أي ما يقارب نصف العدد الإجمالي للسكان.

أيضًا في فرنسا سيصدر المجلس الدستوري قراره في 5 أغسطس بشأن القانون الذي ينص على توسيع استخدام الشهادة الصحية المثير للجدل والتلقيح الإلزامي للطواقم الطبية، والذي تم تبناه البرلمان بشكل نهائي مساء أمس.

- الإصابات اليومية بكوفيد-19 في إيران تتخطى للمرة الأولى عتبة 30 ألفا -تخطى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيران عتبة 30 ألف إصابة للمرة الأولى الإثنين، في ثاني حصيلة قياسية خلال أقل من أسبوع، وفق أرقام رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد-19، تسجيل 31814 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، إضافة الى 322 وفاة.

- اكثر من 12 الف اصابة يومية في العراق -سجّل العراق 12180 إصابة بكوفيد-19 الاثنين في ما يعد أعلى حصيلة للإصابات اليومية في البلاد منذ بدء تفشي الوباء فيها في مارس 2020 ويرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و564 ألفاً و828 إصابة.

- العودة إلى المطاعم في ايرلندا للملقحين فقط -يسمح للمطاعم والحانات في ايرلندا منذ الاثنين باستقبال الزبائن مرة أخرى شرط تقديم شهادة صحية أو إثبات الشفاء من فيروس كورونا خلال الأشهر الستة الماضية.

- تخفيف القيود في اندونيسيا -أعيد فتح الأكشاك الصغيرة ومطاعم الشوارع وعدد من مراكز التسوق في إندونيسيا الاثنين.

ومع ذلك أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مساء الأحد أن العزل الجزئي المفروض منذ مطلع يوليو سيستمر حتى 2 أغسطس في محاولة لوقف انتشار متحورة دلتا شديدة العدوى.

- حظر تجول في العاصمة الاقتصادية لفيتنام - يخضع اكثر من عشرة ملايين نسمة من سكان هو شي منه، العاصمة الاقتصادية لفيتنام، لحظر تجول اعتبارا من الاثنين في قرار غير مسبوق تحاول عبره السلطات الحد من تفشي وباء كوفيد-19.

- خسائر القطاع الجوي لا تزال تتراكم -أعلنت شركة الطيران الإيرلندية راين إير ومطار هيثرو الاثنين زيادة خسائرهما في الأشهر الماضية جراء القيود على السفر في أوروبا بسبب الجائحة.

وإذا كانت راين اير تتوقع انتعاشًا صيفيًا ورفعت توقعاتها للرحلات بشكل طفيف، حذر مطار هيثرو من أن عدد الركاب الذين يمرون عبره في 2021 قد يكون أقل مما كان عليه في 2020.

- لقاحات مصنعة محليا في جنوب افريقيا -أعلنت شركة "أسبن" للأدوية الجنوب أفريقية المسؤولة عن تعبئة لقاح جونسون أند جونسون في جنوب إفريقيا الاثنين عن تسليم الدفعة الأولى من اللقاحات المصنعة محليًا.

وقالت الشركة في بيان "يسر شركة أسبن التأكيد أن الشحنة الأولى لجنوب افريقيا من لقاح جونسون أند جونسون ضد كوفيد-19" ستصل الاثنين بدون تحديد كمية اللقاحات التي تم تسليمها.

- حالات كوفيد في البعثة الهولندية إلى الألعاب الأولمبية -سجلت حالات كوفيد -19 لدى البعثة الهولندية إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، ما أدى إلى انسحاب لاعبي كرة مضرب وعزل فريق التجديف.

قرر الهولنديون البقاء في الحجر رغم عدم وجود أي مخالطين رسميين "لإعطاء الثقة للبلدان الأخرى والمتطوعين" كما قال مدير الفريق الهولندي هيسيل إيفرتس.

- أكثر من 4,16 ملايين وفاة في العالم -تسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,163,235 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الإثنين عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (610,891) تليها البرازيل بتسجيلها 549,924 وفاة ثم الهند مع 420,967 وفاة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

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