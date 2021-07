لحظة إنقاذ امرأة وطفليها من الموت المحقق.. فيديو

تداولت وسائل إعلام صينية فيديو يرصد لحظة إنقاذ امرأة وطفليها من الموت المحقق داخل حفرة طينية عميقة تشكلت بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت إقليم خنان بوسط الصين وأدت إلى مقتل 25 شخصاً بينهم 12 غرقوا في خط لمترو الأنفاق.

ونشر حساب "شينخوا نيوز" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفيديو، وعلق عليه قائلاً: "حوصرت أم وطفلاها في حفرة طينية عميقة في مدينة تشنغتشو بالصين وسط هطول أمطار غزيرة. شاهد كيف تم مساعدتهم".

A close call! A mother and her two children were trapped in a deep mud hole in Zhengzhou, China, amid heavy rains. Watch how they were helped out. #GLOBALink pic.twitter.com/94QdIJFytV