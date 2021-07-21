لحظة إنقاذ امرأة وطفليها من الموت المحقق.. فيديو

المصدر: متابعات - شريف مهدي

تداولت وسائل إعلام صينية فيديو يرصد لحظة إنقاذ امرأة وطفليها من الموت المحقق داخل حفرة طينية عميقة تشكلت بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت إقليم خنان بوسط الصين وأدت إلى مقتل 25 شخصاً بينهم 12 غرقوا في خط لمترو الأنفاق.

ونشر حساب "شينخوا نيوز" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفيديو، وعلق عليه قائلاً: "حوصرت أم وطفلاها في حفرة طينية عميقة في مدينة تشنغتشو بالصين وسط هطول أمطار غزيرة. شاهد كيف تم مساعدتهم".

A close call! A mother and her two children were trapped in a deep mud hole in Zhengzhou, China, amid heavy rains. Watch how they were helped out. #GLOBALink pic.twitter.com/94QdIJFytV — China Xinhua News (@XHNews) July 21, 2021

وأظهر الفيديو أحد الأشخاص يتوجه إلى المرأة التي كان جزء صغير من جسدها يظهر أعلى الطين، وتمكن من إنقاذها وطفليها اللذين كانا مطمورين تماما وسط الطين.

وأجلت السلطات الصينية نحو 100 ألف شخص في تشنغتشو عاصمة الإقليم، حيث تعطلت خدمات السكك الحديدية والطرق، بينما وصلت المياه في السدود والخزانات إلى مستويات التحذير وبدأ آلاف الجنود عملية إنقاذ في الإقليم.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن خبراء الأرصاد قولهم إن كمية الأمطار التي سقطت في مدينة تشنغتشو على مدى الأيام الثلاثة الماضية تحدث "مرة واحدة كل ألف عام"، وذكر علماء لرويترز أنه من شبه المؤكد أن أمطار الصين مرتبطة بتغير المناخ مثل الأمطار الغزيرة التي انهمرت في الولايات المتحدة وكندا في الفترة الأخيرة والفيضانات التي وقعت في غرب أوروبا.

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