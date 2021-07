الناس يغرقون في المترو والشوارع.. فيديوهات صادمة لمأساة الصين

أظهرت مقاطع فيديو وصور صادمة بثتها قنوات فضائية ووكالات أنباء ووسائل إعلام رسمية حجم الكارثة والمأساة الإنسانية جراء الفيضانات التي اجتاحت إقليم خنان بوسط الصين وأدت إلى مقتل 25 شخصاً بينهم 12 غرقوا في خط لمترو الأنفاق في عاصمة الإقليم التي تشهد أشد هطول للأمطار منذ ألف عام.

ونشر حساب "شينخوا نيوز" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر محاصرة المياه للركاب داخل خط مترو الأنفاق، كما نشر الحساب فيديو آخر لمحاولات إنقاذ سيدة جرفتها مياه الأمطار.

Passengers were trapped on a metro line in Zhengzhou, China after downpours hit the city. Rescue efforts have been underway. #GLOBALink pic.twitter.com/im4nvAfhv0