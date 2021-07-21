الناس يغرقون في المترو والشوارع.. فيديوهات صادمة لمأساة الصين

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أظهرت مقاطع فيديو وصور صادمة بثتها قنوات فضائية ووكالات أنباء ووسائل إعلام رسمية حجم الكارثة والمأساة الإنسانية جراء الفيضانات التي اجتاحت إقليم خنان بوسط الصين وأدت إلى مقتل 25 شخصاً بينهم 12 غرقوا في خط لمترو الأنفاق في عاصمة الإقليم التي تشهد أشد هطول للأمطار منذ ألف عام.

ونشر حساب "شينخوا نيوز" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر محاصرة المياه للركاب داخل خط مترو الأنفاق، كما نشر الحساب فيديو آخر لمحاولات إنقاذ سيدة جرفتها مياه الأمطار.

Passengers were trapped on a metro line in Zhengzhou, China after downpours hit the city. Rescue efforts have been underway. #GLOBALink pic.twitter.com/im4nvAfhv0 — China Xinhua News (@XHNews) July 20, 2021

وقالت "رويترز" إن ركاب قطارات المترو وقفوا في الظلام وقد وصلت مياه الفيضانات إلى مستوى صدورهم، بينما تحولت محطة تحت الأرض إلى بركة كبيرة وقالت سلطات المدينة إنه جرى إنقاذ 500 شخص من المحطة.

وكتب أحد الناجين على مواقع التواصل الاجتماعي: "وصلت المياه إلى صدري، انتابني الخوف لكن الشيء الأكثر رعبا لم يكن المياه بل كان تناقص الهواء داخل العربة".

Heartwarming: A woman caught in rapid water was saved by passers-by in China's Zhengzhou amid torrential rains. #GLOBALink pic.twitter.com/CjZjvRB0gj — China Xinhua News (@XHNews) July 21, 2021

وقال أحد سكان تشنغتشو إنه بسبب الأمطار أوقفت السلطات خدمات الحافلات حيث تعمل السيارات بالكهرباء، ولهذا السبب استقل كثير من الناس مترو الأنفاق وحدثت المأساة.

وأجلت السلطات نحو 100 ألف شخص في العاصمة تشنغتشو، حيث تعطلت خدمات السكك الحديدية والطرق، بينما وصلت المياه في السدود والخزانات إلى مستويات التحذير وبدأ آلاف الجنود عملية إنقاذ في الإقليم.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن خبراء الأرصاد قولهم إن كمية الأمطار التي سقطت في مدينة تشنغتشو على مدى الأيام الثلاثة الماضية تحدث "مرة واحدة كل ألف عام"، وذكر علماء لرويترز أنه من شبه المؤكد أن أمطار الصين مرتبطة بتغير المناخ مثل الأمطار الغزيرة التي انهمرت في الولايات المتحدة وكندا في الفترة الأخيرة والفيضانات التي وقعت في غرب أوروبا.

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