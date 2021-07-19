خبراء: غير الملقحين ضد "كورونا" أكثر عرضة للإصابة بمتغير "دلتا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال عدد من خبراء الصحة الأميركيين إن الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد يجازفون بالتعرض لأخطر فيروس في حياتهم، مشيرين إلى أنهم أكثر عرضة للإصابة بمتغير "دلتا" سريع الانتشار.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن سكوت غوتليب، المدير السابق لهيئة الغذاء والدواء الأميركية، قوله: "سيكون متغير دلتا أخطر فيروس يصاب به الأشخاص غير الملقحين في حياتهم، وسيدخلون إلى المستشفى بسببه على الأرجح".

وقال الجراح العام الأميركي الدكتور فيفيك مورثي إن متغير دلتا هو أكثر أنواع متغيرات "كورونا" قابلية للانتقال حتى الآن.

وأشار إلى أن الخبراء قلقون بشكل خاص بشأن السكان غير الملقحين، مؤكدا أن 99.5 في المائة من الوفيات الناجمة عن «كورونا» تحدث بين الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم.

ومن جهتها، قالت الدكتورة كاثرين أونيل، اختصاصية الأمراض المعدية في مركز أور ليدي أوف ذا ليك الإقليمي الطبي في لويزيانا: "فيروس هذا العام ليس فيروس العام الماضي".

وأضافت: "هذا العام، يصيب الفيروس الأشخاص الأصغر سناً والذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة في السابق ويتسبب في دخولهم إلى المستشفيات في بعض الأحيان".

وفي مواجهة المعلومات الخاطئة المتفشية حول الفيروس واللقاح، حث الخبراء الناس على الاعتماد على مصادر موثوقة للمعلومات.

وقال مورثي إن التضليل "يسلب حريتنا"، مضيفاً أن المعلومات غير الدقيقة تمنع الناس من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحة أنفسهم وعائلاتهم.

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