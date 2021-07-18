أفغانستان تستدعي سفيرها في باكستان بسبب «تهديدات تطاول أمنه»

المصدر: كابول - أ ف ب

استدعت أفغانستان الأحد سفيرها ودبلوماسيين كبارا آخرين في إسلام أباد «إثر خطف ابنة» ممثلها في باكستان و«ما دامت التهديدات التي تطاول أمن هؤلاء ماثلة»، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية.

وكانت الخارجية الأفغانية استدعت السبت سفير باكستان في كابول وأبدت «احتجاجا شديدا» بعد «خطف» ابنة سفيرها في إسلام أباد بأيدي مجهولين «لساعات عدة».

وأعلنت باكستان من جهتها تعزيز أمن السفير والبدء بتحقيق للعثور على منفذي عملية «الخطف».

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