تحذير من «جائحة بين غير الملقحين» في أميركا بعد ارتفاع إصابات كورونا

المصدر: واشنطن - د ب أ

تثير الزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة قلقا شديدا للسلطات في البلاد.

وحذرت رئيسة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) روشيل والينسكي، اليوم الجمعة، من هذه المخاطر قائلة: «هذا سيصبح وباء لغير الملقحين».

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت خلال الأيام القليلة الماضية 26 ألف إصابة يومية جديدة في المتوسط، ما يعني زيادة بنسبة 70 % تقريبا مقارنة بالأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب كوفيد-19 سيرتفع كما سيزداد متوسط عدد الوفيات المبلغ عنها أسبوعيا.

وقالت والينسكي: «نشهد تفشي حالات في أجزاء من البلاد ذات معدلات تطعيم منخفضة»، مضيفة أن المناطق التي يتم فيها تطعيم المزيد من الأشخاص بشكل كامل تشهد وضعا أفضل بكثير.

وأوضحت والينسكي قائلة: «قلقنا الأكبر هو أننا سنستمر في رؤية حالات يمكن تحاشي وقوعها ودخول مستشفيات، ووقوع وفيات، للأسف، بين غير الملقحين».

وحثت والينسكي الجميع مرة أخرى على تلقي اللقاح مبينة أنه سيساعد على مقاومة سلالة دلتا المعدية بشكل خاص والتي تسود منذ فترة وجيزة في الولايات المتحدة.

تلقي الحكومة الأميركية باللائمة على عدد من العوامل منها المعلومات الخاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بعزوف الكثيرين عن أخذ اللقاح، وأعلنت الحكومة مؤخرا عن تطعيمات ضد كورونا مع النجمة الأميركية أوليفيا رودريغو.

والتقت الشابة البالغة من العمر 18 عاما بالرئيس جو بايدن في البيت الأبيض وشددت على أهمية أخذ التطعيم ضد كورونا.

ووفقا للمركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) تم تطعيم 160 مليون شخص في الولايات المتحدة بشكل كامل ضد كورونا، وهو ما يعادل أقل من نصف إجمالي عدد السكان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news