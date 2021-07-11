الإسبان يهربون إلى نوافير المياه مع وصول درجة الحرارة 44

المصدر: مدريد - رويترز

مع اجتياح أول موجة حارة إسبانيا هذا العام لجأ بعض المواطنين اليوم الأحد إلى نوافير المياه بينما هرب آخرون إلى المسطحات المائية من أجل تبريد حرارة أجسادهم.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الإسباني إن درجات الحرارة بلغت 44 درجة مئوية في مرسيا في جنوب شرق البلاد.

ولجأ بعض المواطنين إلى السباحة في بحيرة كوندي ديل جوادالورسي في إل تشورو قرب أرداليس في جنوب إسبانيا حيث بلغت درجة الحرارة 40 درجة مئوية.

وبينما كانت تحاول الهرب من حرارة الصيف القائظ قرب نافورة في العاصمة الإسبانية قالت كريستينا ريينا (47 عاما)، من مدريد، «نشعر هنا ببرودة مياه النافورة، إنها تجلب لنا هواء رطبا فتخف حرارة أجسامنا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news