مقتل 52 في حريق بمصنع للعصائر في بنغلادش

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال مسؤولون في بنجلادش اليوم الجمعة إن ما لا يقل 52 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون وسط مخاوف من أن يكون آخرون محاصرين بعد اندلاع حريق هائل في مصنع لتصنيع العصائر، في أحدث حريق بمنشأة صناعية في البلاد.

واندلع الحريق مساء أمس الخميس في الطابق الأرضي من المصنع المؤلف من ستة طوابق في ضاحية نارايانجانج على بعد 20 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة داكا والذي تديره شركة هاشم للأغذية والمشروبات وهي وحدة تابعة لمجموعة ساجيب المتعددة الجنسيات. ويصنع المصنع عصائر فاكهة المانجو تحت العلامة التجارية شيزان.

وقال مسؤول إداري في ضاحية نارايانجاني لرويترز عبر الهاتف من مسرح الحادث "ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم بعدما قفزوا من النوافذ هربا من الحريق وتم انتشال 49 جثة متفحمة حتى الآن".

وأضاف أن سبب الحريق لم يعرف بعد.

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