وزير الدفاع المصري يهدد بردع "كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدراتها"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكى، أن القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات شعبها.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول محمد زكى، بعدد من الضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة المصرية، وذلك في إطار حرص قيادة الجيش المصري على التواصل مع القادة على المستويات كافة لإرساء الدعائم والأسس التي تسهم في مواصلة عطاء القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.

ونقل زكي تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة، والتي تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

كما أشار إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم، وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في جميع التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم.

وأوصى زكى القادة والضباط بمواصلة البحث والاطلاع في مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتمسك بالانضباط العسكري والمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجاً فريداً للانضباط والالتزام.

وأدار زكي حواراً مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وطالبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية، ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news