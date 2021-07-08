غوتيريش محذرا: سرعة تفشي كورونا تتجاوز إيقاع توزيع اللقاحات

المصدر: نيويورك - د ب أ

تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حول العالم حاجز الأربعة ملايين. وعلى إثر ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بذل أكبر جهد عالمي ومضاعفة إنتاج اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل.

وقال غوتيريش، في بيان،: «بلغ العالم اليوم معلما قاتما آخر في سياق جائحة كورونا، فقد وصل عدد من فقدوا حياتهم بسبب الفيروس أربعة ملايين شخص.»

ووصف الأرقام بأنها «حصيلة مأساوية» تفوق تعداد سكان دولة واحدة من بين كل ثلاثة بلدان على وجه الأرض.

وحذر، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، من أن سرعة تفشي الفيروس تتجاوز إيقاع توزيع اللقاحات. وقال: «جليّ أن زوال الجائحة لا يزال بعيدا، فقد مات أكثر من نصف ضحاياها في هذا العام.»

وأكد الأمين العام أن اللقاحات تمنح بصيصا من الأمل «لكن معظم العالم لا يزال في الظل».

وقال:«خلاصة القول، يحتاج العالم إلى خطة عالمية ترمي إلى مضاعفة إنتاج اللقاحات على الأقل، وضمان توزيعها العادل باستخدام مرفق كوفاكس كمنصة.»

ولفت إلى الحاجة إلى تنسيق التنفيذ والتمويل ودعم استعداد البلدان وقدرتها على تنفيذ برامج التحصين، مع التصدي في الوقت ذاته للمشكلة الخطيرة المتمثلة في تردد الناس في الإقبال على أخذ اللقاحات.

وأكد الأمين العام أن العدل في توفير اللقاحات «هو أعظم اختبار أخلاقي نواجهه الآن في عصرنا الحاضر».

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