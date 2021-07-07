سفينة الحاويات إيفر جيفن تغادر قناة السويس اليوم

المصدر: القاهرة - رويترز

من المقرر أن تبحر اليوم الأربعاء سفينة الحاويات التي جنحت في قناة السويس في مارس واحتجزت هناك منذ ذلك الحين لتستأنف رحلتها أخيرا بعد أن توصل مالكها وشركات التأمين لتسوية مع هيئة قناة السويس.

وكانت إيفر جيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، قد جنحت بزاوية مائلة في القناة لستة أيام ومنعت مرور السفن وعطلت التجارة العالمية.

وطالبت هيئة القناة بتعويض أكثر من 900 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وخسائر أخرى لكنها خفضت المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.

واحتجزت الهيئة السفينة بأمر قضائي مما أثار خلافات مع شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة وشركات التأمين عليها.

واحتجزت السفينة وطاقمها الهندي في البحيرة المرة الكبرى التي تفصل بين قطاعي القناة لأكثر من ثلاثة أشهر.

وبعد محادثات مطولة تم التوصل إلى تسوية لم يكشف عنها بين الطرفين وأعنلت الهيئة أن السفينة سيفرج عنها اليوم الأربعاء.

وستقام مراسم بالهيئة احتفالا بمغادرة السفينة التي تحمل نحو 18300 حاوية.

وقالت مصادر بقناة السويس إن قاطرتين واثنين من كبار مرشدي القناة سيرافقون السفينة.

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