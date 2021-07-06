حقنت 2500 شخص بمياه البحر المالحة.. سقوط عصابة اللقاحات المزيفة في الهند

المصدر: ترجمة – الإمارات اليوم

ألقت الشرطة الهندية القبض على 14 شخصاً بعد تورطهم في برنامج لقاح وهمي لفيروس كورونا، حيث قاموا بحقن الضحايا الذين بلغ عددهم نحو 2500 شخص بمياه البحر المالحة بدلاً من اللقاح.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللقاحات المزيفة تم منحها في مومباي بين مايو ويونيو الماضيين، وفرض المتورطون في الجريمة على ضحاياهم دفع رسوم مقابل الجرعات.

وأضافت الصحيفة أنه تم خداع أكثر من 2500 شخص من خلال عملية احتيال نظمها المتورطون وبعضهم من الأطقم الطبية، والذين منحوا ضحاياهم شهادات مزيفة بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال مسؤول شرطة مومباي، فيشال ثاكور: "كان المتهمون يستخدمون المياه المالحة ويحقنوها في الضحايا، وجميع معسكرات التطعيم التي أقاموها استخدموا فيها لقاحات مزيفة"، متوقعاً إجراء المزيد من الاعتقالات.

وذكرت الصحيفة أن المتهمون تحصلوا على ما يوازي 20000 جنيه إسترليني قبل الكشف عن جريمتهم.

وبدأت الشرطة الهندية التحقيق في الواقعة عندما اشتبه الضحايا في شرعية شهاداتهم وأبلغوا السلطات بذلك، ورفع المحامي في مومباي سيدهارث تشاندراشيخار دعوى قضائية ضد المتهمين، وقالت المحكمة العليا في بومباي إن المزاعم "مروعة حقًا" وحثت السلطات المحلية على توخي الحذر حتى لا يتم خداع الأفراد الأبرياء في المستقبل.

وتم تلقيح أقل من 5٪ من سكان الهند بشكل كامل، وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم توزيع اللقاحات بنجاح في جميع أنحاء المدن والمناطق الريفية الأصغر في الهند.

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