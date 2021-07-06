مدونة: قراصنة يطلبون 70 مليون دولار لإعادة بيانات مئات الشركات

المصدر: واشنطن ■ رويترز

طالب قراصنة إنترنت، يعتقد أنهم وراء عملية ابتزاز واسعة النطاق، استهدفت مئات الشركات في مختلف أنحاء العالم، بفدية قدرها 70 مليون دولار، لإعادة بيانات يحتجزونها رهينة.

ونُشر هذا الطلب على موقع بالشبكة المظلمة على مدونة تستخدمها في العادة عصابة ريفيل المتخصصة في جرائم الإنترنت، وهي عصابة لها صلات بروسيا، ومن أكثر عصابات الإنترنت استخداماً للابتزاز في العالم. وتستخدم العصابة هيكلاً منتسباً لها، بما يجعل من الصعب التعرف إلى من يتحدث باسم القراصنة، غير أن آلان ليسكا، من شركة ريكوردد فيوتشر للأمن السيبراني، قال إن الرسالة قادمة في حكم المؤكد من قيادة عصابة ريفيل نفسها. ولم ترد الجماعة على محاولة قامت بها «رويترز» للتواصل معها للتعليق على ذلك.

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