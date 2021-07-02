«الحج والعمرة»: جرعة واحدة للحاج «المحصّن المتعافي» من كورونا تكفي

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن الشخص المتعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ممن تم قبولهم لأداء مناسك الحج لهذا العام 1442، لا يلزمه أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ«كورونا»، بل يكتفي بجرعة واحدة فقط.

يأتي ذلك في وقت شددت وزارة الحج على جميع المتأهلين لأداء الحج، على ضرورة حصولهم على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج، وذلك بزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

من جانبها، كشفت وزارة الصحة أن التطعيمات اللازمة باللقاحات لأداء الحج، هي لقاحات «الحمى الشوكية» و«الإنفلونزا الموسمية»، إضافة إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي يعد أحد الشروط الأساسية للتسجيل للحج، مع ضرورة استكمال جرعتي لقاح «كوفيد-19» حسب «عكاظ».

ونصحت بأخذ تطعيمات الحج «الحمى الشوكية» و«الإنفلونزا الموسمية» بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل بداية الحج؛ لتعطي مدة كافية للجسم لتكوين المناعة، إذ إن هذين التطعيمين مهمان وذلك لتشابه الأعراض مع أعراض كورونا.

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