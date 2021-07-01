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    قانون مثير للجدل وقعه بوتين.. تشويه الأحداث التاريخية جريمة في روسيا

    المصدر:
    • موسكو - د ب أ
    التاريخ:

    أصبح تشويه الأحداث التاريخية جريمة يعاقب عليها القانون في روسيا بموجب قانون مثير للجدل صادق عليه الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس.

    ويجرّم القانون عدة أمور من بينها المساواة بين التصرفات السوفيتية والنازية خلال الحرب العالمية الثانية.

    وكان مؤرخون قد انتقدوا القانون، ورأوا أن له تفسيرات فضفاضة. كما اتهم البعض الكرملين بمحاولة «احتكار الحقيقة» والاعتماد على تشريع صارم لحظر وجهات نظرٍ تاريخية معينة.

    إلا أن بوتين دافع عن مشروع القانون وقال إنه يهدف لمحاربة إفساد الحقائق التاريخية.

    وكان بوتين قد انتقد بشدة في عام 2019 قرارا للبرلمان الأوروبي حمّل أيضا الاتحاد السوفيتي المسؤولية عن اندلاع الحرب العالمية الثانية.

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