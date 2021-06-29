السيسي يؤكد على جهود إعادة إعمار غزة

المصدر: القاهرة ■ رويترز

قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد لرئيس وزراء إسرائيل الجديد نفتالي بينيت، أمس، أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد قتال دار هناك الشهر الماضي.

وأضاف بيان الرئاسة أن السيسي شدد في أول اتصال هاتفي يجريه مع بينيت منذ توليه السلطة قبل أسبوعين على «دعم مصر لكل جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط». وتابع البيان «كما شدد الرئيس على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية».

وأفاد بيان من مكتب بينيت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي شكر مصر على دورها في التوسط لوقف إطلاق النار الذي أنهى القتال، وعلى توسطها من أجل العثور على إسرائيليين فقدوا أو اعتقلوا في غزة. وسيعمل الطرفان على ترتيب لقاء بينهما في وقت قريب.

وتعهدت كل من مصر وقطر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة الذي يعتمد ثلثا سكانه البالغ عددهم نحو مليوني نسمة على المساعدات. وتقول إسرائيل إن هذه الجهود لن تمضي قدماً إلا إذا تحققت انفراجة في جهود العثور على جنديين إسرائيليين فقدا أثناء مهمة في غزة في حرب عام 2014، واثنين من المدنيين تسللا كل على حدة إلى القطاع. وترفض «حماس» أي ربط بين إعادة الإعمار والمفقودين.

وتقول حكومة حماس في غزة إن 2200 منزل دُمر ولحقت أضرار بنحو 37 ألف منزل بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية على مدى 11 يوماً من القتال عبر الحدود.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news