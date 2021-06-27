باحث أميركي يتهم بايدن بعدم التعلم من الماضي

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

اتهم الباحث والكاتب الأميركي جوردون ج. تشانغ، أحد كبار زملاء معهد جيتستون للأبحاث والدراسات السياسية، وأحد أعضاء مجلسه الاستشاري، الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم التعلم من الماضي أو الاستفادة من تجارب الإدارات السابقة، وذلك بسبب استمرار رغبته في التواصل مع الصين.

وقال تشانغ مؤلف كتاب «الانهيار القادم للصين» في تقرير نشره معهد جيتستون، إنه وفقاً لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، فإن الرئيس بايدن لايزال يرغب في بدء جولة جديدة من «التواصل» مع الصين. ويرى تشانغ أن هذه كارثة جديدة من كوارث بايدن تلوح في الأفق.

وقال سوليفان للصحافيين في 17 يونيو، بعد الاجتماع المضطرب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، إن بايدن «سيبحث عن فرص للتواصل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ».

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