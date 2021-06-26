18 قتيلاً جراء حريق في مدرسة للفنون القتالية وسط الصين

المصدر: بكين ■ أ.ف.ب

لقي 18 شخصاً حتفهم وأصيب 16 آخرون، فجر أمس، في حريق اندلع في مدرسة للفنون القتالية وسط الصين، وقد أوقف مديرها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن معظم الضحايا هم تلاميذ تراوح أعمارهم بين 7 و16 عاماً.

حصلت الكارثة في الليل عندما كان 34 تلميذاً في المدرسة الداخلية موجودين في الطبقة الأولى من المبنى الواقع في مقاطعة خنان، حسب ما نقل موقع «بكين توتياو نيوز» عن مسؤولين. ونُقل الجرحى وبينهم أربعة في حال خطيرة، إلى المستشفى. واعتُقل مدير المدرسة بحسب بيان صادر عن سلطات محافظة شيتشنغ حيث تقع المدرسة. وأكد مسؤول أن المدرسة المعنية هي «مركز شيتشنغ للفنون القتالية». وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنها مؤسسة عامة «لتقوية الجسم من خلال فنون الدفاع عن النفس».

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