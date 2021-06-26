إفريقيا تشهد موجة وبائية ثالثة «عنيفة»

المصدر: جوهانسبرغ ■ أ.ف.ب

تشهد إفريقيا التي لاتزال بطيئة جداً في التلقيح ضد «كوفيد-19» موجة وبائية ثالثة «عنيفة»، تفرض ضغوطاً على المستشفيات المنهكة أصلاً والتي تعاني نقصاً في الموارد.

وتجنّبت القارة السمراء حتى الآن سيناريوهات كارثية شهدتها البرازيل والهند، ولاتزال إفريقيا مع قرابة 5.3 ملايين إصابة بالمرض و139 ألف وفاة، القارة الأقل تضرراً في العالم بعد أوقيانيا، بحسب تعداد وكالة «فرانس برس».

وقالت مديرة منطقة إفريقيا في منظمة الصحة العالمية ماتشيديسو مويتي، إن «الموجة الثالثة تتسارع وتتمدّد بسرعة أكبر وتضرب بشكل أقوى»، معتبرةً أن «هذه الموجة قد تكون الأسوأ».

ويتصادف تفشي الفيروس مجدداً في القارة مع تراخي التدابير المقيّدة، إضافة إلى انتشار النسخ المتحوّرة الأشد عدوى وحلول الشتاء في جنوب القارة.

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