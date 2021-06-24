باحث صيني يحذف معلومات عن أصل "كورونا" من معاهد الصحة الأميركية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد تقرير جديد قيام باحث صيني بتوجيه معاهد الصحة الوطنية الأميركية لحذف التسلسلات الجينية لحالات "كورونا" المبكرة من قاعدة بيانات علمية رئيسية، مما أثار مخاوف من أن العلماء الذين يبحثون عن أصل الوباء قد يفتقرون إلى الوصول إلى أجزاء أساسية من المعلومات.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فقد تحدث جيس بلوم، عالم الفيروسات في مركز فريد هتشنسون لأبحاث السرطان في سياتل عن حذف بيانات التسلسل في ورقة بحثية جديدة نُشرت على الإنترنت يوم الثلاثاء.

ويقول البحث إن البيانات المفقودة تشمل تسلسلات من عينات الفيروس التي تم جمعها في مدينة ووهان الصينية في يناير وفبراير من عام 2020 من مرضى دخلوا إلى المستشفيات أو بعض المشتبه في إصابتهم بـ"كورونا".

وقال الدكتور بلوم إن بعض المعلومات المحذوفة لا تزال متاحة في بحث نُشر في مجلة متخصصة، لكن العلماء عادة ما يبحثون عن التسلسلات الجينية في قواعد البيانات الرئيسية مثل تلك التي تحتفظ بها معاهد الصحة الوطنية.

وأضاف بلوم إنه تمكن من العثور على البيانات المحذوفة بعد البحث عنها في مكان آخر عبر الإنترنت.

ومن جهتها، أكدت المعاهد الوطنية للصحة أنها حذفت التسلسلات بعد تلقيها طلباً بشأن ذلك من باحث صيني في يونيو 2020.

وقالت المعاهد في بيان: "إن الباحثين لهم الحق في سحب بياناتهم في أي وقت"، مؤكدة أن الباحث كان قد سلمها هذه البيانات في مارس 2020. وأن طلب حذفها جاء بحجة تحديثها وإرسالها مجدداً إلى قاعدة بيانات أخرى غير محددة.

ويقول بلوم إن إزالة هذه البيانات يثير الشكوك حول شفافية الصين في التحقيق في أصل الوباء.

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