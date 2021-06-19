الحريري: تأليف حكومة لبنانية جديدة أولوية.. والاعتذار خيار مطروح

المصدر: بيروت ■ د.ب.أ

أعلن سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، أمس، أن عملية تأليف الحكومة هي أولوية مع بقاء الاعتذار عن التكليف خياراً مطروحاً إذا كان يسهل ولادة حكومة جديدة.

وقال الحريري في تصريح على موقعه على «تويتر»: «إن الأولوية هي للتأليف قبل الاعتذار، الذي يبقى خياراً مطروحاً، وهو ليس هروباً من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطني، إذا كان يسهل عملية تأليف حكومة جديدة، يُمكن أن تسهم في إنقاذ البلد».

وتم تكليف الحريري في 22 أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي.

وقدم الحريري للرئيس اللبناني ميشيل عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً لم يرض بها الرئيس عون. ولم يقدم الحريري بعدها للرئيس عون أية تشكيلة حكومية. ويقوم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمبادرة لتأليف حكومة جديدة برئاسة الحريري المكلف بتشكيلها على قاعدة أن تتألف من 24 وزيراً دون ثلث معطل، بعد أن تعثّر تأليفها على مدى أكثر من سبعة أشهر.

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