بريطانيا تسجل ارتفاعاً كبيراً في الإصابات بالسلالة دلتا من «كورونا»

المصدر: عواصم ■ وكالات

أعلنت بريطانيا، أمس، عن تضاعف حالات الإصابة بالسلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد، خلال أسبوع واحد، في أنحاء المملكة المتحدة، وفي وقت قال فيه رئيس بلدية العاصمة الروسية إن نحو 90% من الإصابات الجديدة بالفيروس في موسكو ناجمة عن المتحور «دلتا»، مفسراً بذلك ضراوة الموجة الوبائية الحالية، أفادت بيانات بأنه جرى إعطاء 2.52 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في أنحاء العالم حتى الآن.

وتفصيلاً، كشفت بيانات هيئة الصحة العامة في بريطانيا عن تضاعف حالات الإصابة بالسلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد، خلال أسبوع واحد، في أنحاء المملكة المتحدة.

وذكرت الهيئة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة، والمشتبه في إصابتها بسلالة دلتا، ارتفع إلى 75 ألفاً و953 من 33 ألفاً و630 الأسبوع الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن نحو 99% من حالات الإصابة في أنحاء المملكة المتحدة تحمل التسلسل الجيني أو النمط الجيني لسلالة دلتا.

وأوضحت الهيئة أن 806 من المصابين بسلالة دلتا تم نقلهم إلى المستشفى اعتباراً من يوم الإثنين الماضي، بزيادة قدرها 423 خلال أسبوع.

ويتوافق أحدث البيانات مع تحليل هيئة الصحة العامة بأن جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستبقيان، في المتوسط، نحو 9 من كل 10 أشخاص يصابون بالمرض بعيداً عن المستشفيات.

وتشكل السلالة دلتا الآن 91% من الحالات، وفقاً لبيانات هيئة الصحة العامة. ولمواجهة زيادة الإصابات بهذه السلالة، يسعى جونسون لتسريع خطط التطعيم، بحيث يحصل جميع البالغين على جرعة من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» بحلول 19 يوليو، وهو الموعد الجديد المحدد لخطط إنهاء قيود مكافحة الجائحة في إنجلترا.

وعلى جانب آخر، قال مسؤول كبير في هيئة الصحة العامة بألمانيا، أمس، إن السلالة دلتا شديدة العدوى ستكون الأكثر انتشاراً في ألمانيا بحلول الخريف بحد أقصى، وحث المواطنين على مواصلة وضع الكمامات في الأماكن المغلقة والتطعيم.

وفي موسكو، أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، أن نحو 90% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المدينة ناجمة عن المتحور «دلتا»، مفسراً بذلك ضراوة الموجة الوبائية الحالية.

وأكد رئيس البلدية عبر قناة «بيرفي كانال» أنه «بحسب المعطيات الأخيرة التي حصلنا عليها، 89.3% من المرضى مصابون بفيروس كورونا المتحوّر المسمّى دلتا، المتحوّر الهندي. وهو أكثر شراسة، ويتفشى بسرعة أكبر».

ومددت سلطات العاصمة الروسية قيود الحد من انتشار فيروس كورونا، وتشديدها، على خلفية الارتفاع الحاد في وتيرة تفشي العدوى في الفترة الأخيرة.

وأمر رئيس البلدية بتمديد القيود المفروضة في العاصمة حتى 29 يونيو الجاري، كما تبنى إجراءات جديدة، منها حظر أي فعالية ترفيهية يزيد عدد المشاركين فيها على 1000 شخص.

وسجلت العاصمة موسكو 9056 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي رفع الحصيلة الرسمية منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و281 ألفاً و309 أشخاص.

وبلغ عدد الإصابات على مستوى روسيا 17262، وهي الأعلى منذ الأول من فبراير، حسب أرقام نشرت أمس.

وسجلت في البلاد 453 حالة وفاة جديدة في أعلى مستوى منذ 18 مارس، بينها 78 وفاة في موسكو، وفق بيانات صدارة عن الحكومة الروسية، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 128445. وفي نيويورك، أفادت بيانات وكالة بلومبرغ للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز، بأنه جرى إعطاء 2.52 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل للتطعيم عالمياً بـ36.1 مليون جرعة في اليوم على أساس ما يتم الإبلاغ عنه، ومتوسط سبعة أيام.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 177.4 مليون إصابة، إضافة إلى 3.84 ملايين وفاة ذات صلة بالفيروس.

• إعطاء 2.52 مليار جرعة من لقاحات «كوفيد-19» حول العالم.

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