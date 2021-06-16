إثيوبيا: نرفض قرارات الجامعة العربية.. والملء الثاني لسد النهضة سيتم

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أكدت الخارجية الإثيوبية، أمس الثلاثاء، رفض قرارات الجامعة العربية، كما أكدت أن الملء الثاني لخزان سد "النهضة" سيتم في موعده وشددت على التزامها بإعلان المبادئ.

أعربت إثيوبيا، في بيانها الصادر أمس، عن رفضها للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن أزمة سد النهضة، والتي كان من أبرزها دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول أزمة السد.

وقالت الخارجية الإثيوبية، "تعرب إثيوبيا عن رفضها لقرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة الإثيوبي عقب اجتماعه في الدوحة، مضيفة "في الواقع، هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها جامعة الدول العربية بيانًا بشأن مواقفها المضللة من سد النهضة، نتيجة لدعمها الفاضح للادعاءات الباطلة لمصر والسودان بشأن سد النهضة".

وتابعت الخارجية الإثيوبية "لقد أهدرت جامعة الدول العربية بالفعل فرصتها للعب دور بناء"، مشيرة إلى أن "إثيوبيا فعلت كل ما بوسعها لاحتواء مخاوف مصر والسودان لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين دول حوض النيل".

ولفتت إلى أن "التعاون والحوار هما سبيلا تحقيق الأمن المائي لدول حوض النيل، لأن النيل مورد مشترك وليس ملكية حصرية لمصر والسودان"، مؤكدة أنه "سيتم ملء سد النهضة وفقًا للخطة ووفقًا لإعلان المبادئ".

وجددت التأكيد على "إثيوبيا ستظل ملتزمة بإعلان المبادئ وتظل منخرطة بشكل كامل في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي".

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