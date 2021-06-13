السعودية: قصر أداء مناسك الحج على المواطنين والمقيمين

المصدر: عواصم ■ وام ووكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس، أنّ شعائر الحج في مكة المكرمة، الشهر المقبل، ستقتصر على 60 ألفاً من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار تفشي الجائحة.

وقالت الوزارة إنّ أعمار الحجاج يجب أن تراوح بين 18 و65 عاماً، وألّا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك السنوية من أصحاب الأمراض المزمنة، حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية.

من جانبها، أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار لتطورات جائحة كوفيد-19، وظهور سلالات جديدة له.

وأكد وزير الدولة خليفة شاهين المرر، في هذا الصدد، أن الإمارات العربية المتحدة ترحب بقرار المملكة، وتؤيدها في الخطوات والإجراءات كافة، التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة جائحة كوفيد-19، والحد من انتشارها، وحفظ وسلامة أمن الحجاج والمجتمع. وأثنى على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال العلوم بمواجهة كورونا، مشيراً إلى أن الإنجازات العلمية الأخيرة التي حققتها المملكة أثبتت مدى إدراكها أهمية العلم الذي يعد محركاً أساسياً في دعم القطاع الصحي ومواجهة التحديات الكبيرة لاسيما في ظل استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19.

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