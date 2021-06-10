حمدوك يستقبل وزيرَي الخارجية والري المصريين

المصدر: الخرطوم ■ وكالات

استقبل رئيس وزراء السودان، الدكتور عبدالله حمدوك، أمس، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزير الري المصري، محمد عبدالعاطي. وكان شكري‬ وعبد العاطي قد عقدا جلسة مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين، للتباحث حول العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك. وتوجه شكري وعبد العاطي إلى الخرطوم، في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة. وكان عبدالعاطي أكد، قبل أيام، أن أي فعل يتم اتخاذه بشأن سد النهضة، من دون التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم، ومن دون التنسيق مع دولتَي المصب، هو فعل أحادي مرفوض. وتخشى القاهرة والخرطوم على حصتيهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات بشأن سد النهضة.

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