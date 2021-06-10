مصر تطرح الأسبوع المقبل أول عبوة من لقاح «سينوفاك» محلي الصنع

المصدر: القاهرة ■ وام

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع المجلس أمس، أنه من المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل إنتاج أول عبوة من لقاح «سينوفاك» الذي يتم تصنيعه في مصر حالياً.

بدورها، قدمت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وموقف توفير اللقاحات المضادة له.

وحول موقف توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أوضحت الوزيرة أنه في ما يتعلق بلقاح «سينوفارم» فمن المقرر بحلول منتصف الاسبوع المقبل وصول مليون جرعة، لافتة إلى أن إجمالي ما وصل من هذا اللقاح حتى الآن تخطى 2.5 مليون جرعة.

وفي ما يتعلق بلقاح «أسترازينيكا» أوضحت الوزيرة أن إجمالي ما تم توريده من هذا اللقاح تخطى 2.6 مليون جرعة، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على تحديد الكميات المطلوب توريدها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن لقاح «سينوفاك»، والذي من المقرر أن يصل منه نصف مليون جرعة خلال شهر يونيو الجاري.

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