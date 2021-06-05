بريطانيا تُجيز لقاح «فايزر» لسن 12-15 عاماً

المصدر: لندن ■ رويترز

وافقت الجهة المنظمة للأدوية في بريطانيا، أمس، على استخدام لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لمرض «كوفيد-19» في تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً، بعد موافقة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الأمر نفسه.

وذكرت أن الأمر منوط الآن باللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في البلاد لاتخاذ قرار بشأن تطعيم هذه الفئة ضمن خطة بريطانيا الشاملة للتطعيم.

ويجري تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عاماً بالفعل في الولايات المتحدة بلقاح «فايزر»، في حين تعتزم فرنسا وألمانيا البدء في تطعيم هذه الفئة هذا الشهر.

وقالت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنها ستصدر تقريراً بمجرد أن تتخذ اللجنة المشتركة قرارها.

وقالت الرئيسة التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، جون رين، في بيان، إن وكالتها راجعت بحرص بيانات التجارب السريرية للمرحلة العمرية المذكورة سلفاً.

وأضافت «خلصنا إلى أن لقاح فايزر-بيونتيك آمن وفعّال في هذه المرحلة العمرية، وأن فوائد هذا اللقاح تفوق أي مخاطر».

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