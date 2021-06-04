الإمارات تقدم إلى الأمم المتحدة مشروع الإعلان السياسي لمنع ومكافحة الفساد

المصدر: نيويورك ■ وام

ترأس رئيس ديوان المحاسبة، رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حارب العميمي، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد، التي انطلقت أعمالها أول من أمس، وتستمر إلى الرابع من يونيو الجاري في نيويورك.

وقدم رئيس ديوان المحاسبة، بصفته رئيس الدورة الحالية للمؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع الإعلان السياسي بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي.

ويعكس مشروع الإعلان السياسي خلاصة النتائج التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال جلسات الحوار التي عقدها لهذا الغرض.

وأكد حارب العميمي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الطبيعة الشاملة للعملية التحضيرية لاستصدار الإعلان السياسي، إضافة إلى إسهامات الدول الأعضاء.

وأكد على الدور المهم الذي قدمته الإمارات خلال رئاستها مؤتمر الدول الأطراف، ومشاركتها في قيادة المفاوضات الدولية التي أثمرت هذا التوافق على مشروع الإعلان السياسي، الأمر الذي يؤكد اهتمام القيادة السياسية في الإمارات بقضية مكافحة الفساد، وحرصها في دعم الجهود الدولية بهذا الشأن. وذكر العميمي أن الإمارات خصصت أخيراً 5.4 ملايين دولار لدعم عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

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