معارض بيلاروسي يطعن نفسه خلال محاكمته

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلنت منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية "فياسنا" أن ناشطاً من المعارضة البيلاروسية طعن نفسه، اليوم الثلاثاء، بأن غرس أداة تشبه القلم في رقبته خلال جلسة محاكمته قبل إجلائه فاقدا للوعي.

وقالت المنظمة أن ستيبان لاتيبوف اعتلى مقعداً في قفص الاتهام لمنع الحراس من الوصول إليه، ثم طعن نفسه في حنجرته.

وقبل الواقعة، قال المعارض البالغ من العمر 41 عاماً لوالده بعد أن انتهى من الإدلاء بشهادته أنه "قد تم تهديده بمقاضاة أقاربه وعائلته إذا لم يقر بالتهمة الموجهة إليه".

وقُبض على ستيبان لاتيبوف في 15 سبتمبر الماضي بالقرب من منزله، وهو مبنى سكني يعرف في مينسك بأن سكانه نشطوا خلال الاحتجاجات ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، وهو يُحاكم بتهمة "الاحتيال المهني" لأنه "نسق الاحتجاجات عبر مجموعة على تطبيق تليغرام وأقام ورشة لإنتاج رموز المعارضة وقاوم الشرطة أثناء اعتقاله".

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