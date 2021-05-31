الاتحاد الأوروبي يعتمد لقاح "فايزر" للتطعيم من عمر 12 عاماً

المصدر: بروكسل - د ب أ

صار في وسع الأطفال البالغ عمرهم 12 عاماً فأكثر في دول الاتحاد الأوروبي تلقي لقاح "فايزر/بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أن منحت المفوضية الأوروبية موافقتها على ذلك اليوم الاثنين.

وقالت مفوضة شؤون الصحة الأوروبية، ستيلا كيرياكيديس، في معرض إعلانها القرار على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بات في مقدور الدول الأعضاء الآن التوسع في إعطاء اللقاحات ليشمل الأطفال من عمر 12 عاماً. وتعد كل جرعة مهمة من أجل وضع حد للأزمة".

كانت وكالة الدواء الأوروبية صدقت على هذا الإجراء في الأسبوع الماضي، حيث تم لأول مرة التوصية باستخدام لقاح مضاد لمرض كوفيد - 19 في تطعيم أولئك الذين يبلغون من العمر 16 عاما فأقل في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مدير استراتيجية اللقاحات بهئية الدواء الأوروبية، ماركو كفاليري، إن البيانات أظهرت أن اللقاح آمن بالنسبة للأطفال وليس له أي أثار جانبية خطيرة ويبدو أنه فعال في مساعدتهم على مقاومة العدوى.

يذكر أن لقاح "فايزر/بيونتك" تم اعتماده بالفعل في تطعيم الأطفال في الولايات المتحدة وكندا.

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