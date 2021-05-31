الإمارات تقدم إحاطة عن ترشّحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن

المصدر: نيويورك ■ أبوظبي - وام

قدّمت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، عمر سيف غباش، إحاطة لمجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي لدى الأمم المتحدة (GRULAC)، لتقديم نبذة عن ترشّح دولة الإمارات لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، وتم خلال الاجتماع الافتراضي استعراض العلاقات التاريخية لدولة الإمارات مع دول أميركا اللاتينية والكاريبي.

وأكدت الهاشمي أن دولة الإمارات ستسعى لأن تمثل جميع الدول الأعضاء من خلال الاستماع إلى آرائها، وعكس اهتماماتها، خلال عضوية مجلس الأمن، مشيرة إلى أنه يمكن تعزيز السلام والأمن عندما يتحد المجتمع الدولي.

من جانبه، قال عمر غباش: «منذ تأسيس دولة الإمارات في عام 1971، لم يمنع البعد الجغرافي بينها وبين أعضاء مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي من السعي لتعميق العلاقات السياسية، وتعزيز التعاون الاقتصادي. كما تفتخر دولة الإمارات بشراكتها مع دول أميركا اللاتينية والكاريبي في الأنشطة التنموية والإنسانية، التي كان آخرها في مجال إمدادات معدات الحماية الشخصية لمكافحة (كوفيد-19)». وتم التطرق في الإحاطة إلى أولويات دولة الإمارات في حملتها «أقوى باتحادنا» لعضوية مجلس الأمن، بما في ذلك ركائزها الأربع، وهي: ضمان السلام، وتعزيز الشمولية، وبناء القدرة على الصمود، والتحفيز على الابتكار.

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