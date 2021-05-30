رئيس المخابرات المصرية في الأراضي الفلسطينية لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار

المصدر: رام الله - أ ف ب

يصل رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى الأراضي الفلسطينية لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الذي تم بوساطة مصرية بعد نزاع دام استمر 11 يوما.

وأكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة على حسابه على موقع تويتر أن عباس كامل سيصل الأحد إلى «فلسطين للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول آخر المستجدات بعد الغارات الإسرائلية الأخيرة وتداعياتها».

وأضاف الشيخ أنه سيبحث مع كامل «ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها وكذلك ملف إعادة إعمار غزة والحوار الفلسطيني الوطني».

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