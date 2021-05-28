«منظمة الصحة»: وباء «كورونا» لن ينتهي قبل تطعيم 70% من سكان العالم

المصدر: عواصم ■ وكالات

حذّر مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغه، أمس، من أنه لن يكون بالإمكان تجاوز «كوفيد-19» قبل تطعيم 70% من سكان العالم. وفيما رخصت بريطانيا، أمس، لقاح «كوفيد-19» الذي تنتجه شركة جونسون أند جونسون الأميركية، مضيفة لقاحاً رابعاً إلى ترسانتها لمكافحة الجائحة، قررت السلطات اليابانية تمديد حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى، بسبب «كورونا».

وتفصيلاً، قال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية خلال مقابلة أجرتها معه «فرانس برس»، أمس: «سينتهي الوباء عندما نصل إلى نسبة تطعيم قدرها 70% من سكان العالم على الأقل»، مشيراً إلى أن وتيرة التحصين في أوروبا لاتزال «بطيئة للغاية».

وأعرب هانز كلوغه عن قلقه حيال المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحوّرة لفيروس كورونا كالبريطانية والهندية.

وصرّح كلوغه خلال المقابلة «نعرف مثلاً بأن بي.1617 (المتحوّرة الهندية) أشد عدوى من بي.117 (المتحوّرة البريطانية) التي كانت في الأساس معدية أكثر من النسخة السابقة»، لكنه شدد على أن اللقاحات فعالة ضد النسخ المتحورة الحالية من الفيروس.

وأكد ضرورة تسريع وتيرة التطعيم لوضع حد للوباء الذي طال أمده «أكثر مما كان متوقعاً».

وأفاد «خلال أي وباء، السرعة مهمة»، مشيراً إلى غياب هذا العامل في بداية انتشار «كوفيد».

وتابع «الوقت يدهمنا.. علينا تسريع وتيرة (حملة التطعيم)، علينا زيادة عدد اللقاحات» المتاحة.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن المملكة المتحدة رخصت أمس لقاح «كوفيد-19» الذي تنتجه شركة جونسون أند جونسون الأميركية، مضيفة لقاحاً رابعاً إلى ترسانتها لمكافحة الجائحة.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن ترخيص لقاح جونسون أند جونسون الذي تنتجه شركة جونسون أند جونسون، ويُعطى بجرعة واحدة «يمثّل دفعة جديدة إلى الأمام لبرنامج تطعيم المملكة المتحدة الناجح بدرجة هائلة، والذي أنقذ حتى الآن حياة أكثر من 13 ألف شخص، ويعني أنه بات لدينا أربعة لقاحات آمنة وفعالة تم ترخيصها لحماية الناس من هذا الفيروس المروع».

وأضاف أن الحكومة تأمل بأن «يلعب (لقاح جونسون أند جونسون) دوراً مهماً في الأشهر المقبلة»، في وقت يزداد إقبال الشباب على التطعيم جراء القلق حيال ازدياد الإصابات بالمتحوّر الهندي.

وطلبت بريطانيا 20 مليون جرعة من اللقاح. وينضم هذا اللقاح الذي اعتمدته الهيئة البريطانية الناظمة إلى منتجات «فايزر وأسترازينيكا وموديرنا» المستخدمة في البلاد.

وأعطت بريطانيا أكثر من 62 مليون جرعة من اللقاحات حتى الآن، مستخدمة بشكل أساسي لقاحي شركتي فايزر وأسترازينيكا. كما رخّصت لقاح موديرنا.

وبعد شهور من تراجع الإصابات، عادت لترتفع مجدداً جرّاء ظهور المتحوّر الهندي، ما أثار تساؤلات بشأن مدى إمكانية المضي قدماً بخطط رفع كامل قيود احتواء الفيروس في 21 يونيو.

وفي البرازيل تم حتى الآن إعطاء إجمالي 65.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بنحو 581 ألفاً و349 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل 1.2 سنة لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. ويبلغ تعداد سكان البرازيل 212 مليوناً و559 الفاً و417 نسمة.

وكشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، عن إعطاء 1.78 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدّر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 29 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يومياً، وعلى مدار متوسط سبعة أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 169 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.51 ملايين.

وفي طوكيو، قررت السلطات اليابانية أمس تمديد حالة الطوارئ في العاصمة ومناطق أخرى، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أقل من شهرين من موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو.

ومددت الحكومة حتى 20 يونيو حالة الطوارئ في طوكيو وثماني مناطق، والتي كان من المفترض أن تنتهي يوم الإثنين المقبل.

ولم تنجح اليابان حتى الآن في احتواء الزيادة في إصابات «كورونا»، وذلك في ظل البطء الشديد لوتيرة التطعيم ضد الوباء، وكذلك في ظل الانتشار السريع لطفرات الفيروس.

وكان خبراء في طوكيو حذروا الخميس من زيادة كبيرة محتملة في حالات العدوى.

وتمثل حالات العدوى بالطفرات المتحورة حالياً أكثر من 80% من حالات العدوى الأخيرة في طوكيو.

• إعطاء 1.78 مليار جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا» في العالم.. وطوكيو تشهد تمديد الطوارئ.

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