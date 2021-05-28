بالفيديو.. "مسؤول" يخرج من "خزانة ملابس" خلال اجتماع رئاسي.. والوزارة توضح

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

قالت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة النقل بجمهورية القرم التابعة لروسيا الاتحادية إن مقطع الاجتماع الذي عقد بشأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية في شبه جزيرة القرم الذي ظهر على الشبكات الاجتماعية، والذي يُزعم أن رجل خرج من خزانة ملابس خلال الاجتماع، قد تم ترويجه بشكل خاطئ وغير دقيق.

وفي وقت سابق، بدأ مستخدمو الشبكات الاجتماعية في مشاركة جزء من اجتماع حول تنفيذ مشاريع البنية التحتية في شبه جزيرة القرم، برئاسة رئيس الجمهورية سيرغي أكسينوف.

وخلال الاجتماع الذي عقد بالفيديو، تحدث وزير النقل في الجمهورية يفغيني إيساكوف، وخلال كلمته ظهر شخص مجهول في الخلفية من خزانة ملابس مفترضة.

وأوضح قسم الخدمة الصحافية التابعة لوزارة النقل بجمهورية القرم أن ما ظهر في الفيديو "ليست خزانة ملابس، ولكنه باب لمكتب مجاور يشبه الخزانة".

كما أشارت الخدمة الصحفية إلى أن الشخص الذي ظهر هو النائب الأول لخدمة طريق القرم السريع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news